В 2019 году прожиточный минимум орловского пенсионера составит 8730 рублей

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-27T10:41:40+03:00

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Стали известны суммы прожиточного минимума для орловского пенсионера и ребенка на 2019 год. Законопроект об этом поддержали региональные парламентарии.

Так, величина прожиточного минимума пенсионера в Орловской области на 2019 год составит 8730 рублей. Как сообщает пресс-служба регионального Правительства, этот показатель учитывается для определения размера социальной доплаты к пенсии неработающего пенсионера, общая сумма материального обеспечения которого меньше установленной законом региона величины прожиточного минимума.

В свою очередь, величина прожиточного минимума для детей в Орловской области в 2019 году составит 10030 рублей.

Ориентировочно, такие виды поддержки будут получать 3800 орловцев.