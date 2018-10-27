Орловские школьники научились делать светоотражающие фликеры

СЕГОДНЯ 10:28 2018-10-27T10:28:31+03:00

Занятие для них провели активисты ОНФ и сотрудники Госавтоинспекции

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Ученики знаменской школы-интерната узнали, как самим смастерить светоотражающие фликеры. Занятие для школьников провели активисты ОНФ и сотрудники Госавтоинспекции.

- Эта школа находится рядом с одной из центральных дорог поселка Знаменка. Дорога здесь плохо освещается. Светоотражающие фликеры будут привлекать внимание водителей, чтобы сбросить на этом участке скорость, - отметили активисты.

Активисты рассказали, что такие элементы можно изготовить самостоятельно, взяв фетр и световозвращающую ленту. Затем фликеры нужно повесить на портфели и верхнюю одежду.

- Детям необходимо напоминать о безопасности на дорогах. Через несколько дней начинаются осенние каникулы, ребята будут проводить много времени вне дома, пользоваться общественным транспортом, переходить дорогу. Абсолютно везде необходимо соблюдать правила дорожного движения, - добавили активисты.