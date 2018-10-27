2018-10-27T10:28:31+03:00
Общество

Орловские школьники научились делать светоотражающие фликеры

Занятие для них провели активисты ОНФ и сотрудники Госавтоинспекции
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
Изменить размер текста:

Ученики знаменской школы-интерната узнали, как самим смастерить светоотражающие фликеры. Занятие для школьников провели активисты ОНФ и сотрудники Госавтоинспекции.

- Эта школа находится рядом с одной из центральных дорог поселка Знаменка. Дорога здесь плохо освещается. Светоотражающие фликеры будут привлекать внимание водителей, чтобы сбросить на этом участке скорость, - отметили активисты.

Активисты рассказали, что такие элементы можно изготовить самостоятельно, взяв фетр и световозвращающую ленту. Затем фликеры нужно повесить на портфели и верхнюю одежду.

- Детям необходимо напоминать о безопасности на дорогах. Через несколько дней начинаются осенние каникулы, ребята будут проводить много времени вне дома, пользоваться общественным транспортом, переходить дорогу. Абсолютно везде необходимо соблюдать правила дорожного движения, - добавили активисты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Орловщине «Мерседес» влетел в припаркованную «Газель»
На трассе под Орлом пьяный водитель на «ВАЗе» врезался в дорожный знак и опрокинулся
В Орловской области перезахоронили останки 87 солдат Красной Армии
За мошенничество в получении соцвыплат орловчанке грозят 180 часов обязательных работ
На Орловщине запретили шуметь днем с 13 до 15 часов
Орловских агрономов поздравили с профессиональным праздником
В 2019 году прожиточный минимум орловского пенсионера составит 8730 рублей
В Орле в суд передано дело о столкновении автобуса с поездом
Полсотни орловцев поймали на разжигании костров в запрещенных местах
С начала года в транспорте, попавшем в аварию в Орле, пострадало 15 детей
Разрешение на использование неба над Орлом будет выдавать администрация
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»
В Орле состоится междугородний турнир по дзюдо
В Орле работают мобильные прививочные бригады
В орловской глубинке в пожаре погиб мужчина
В Орле «Газель» сбила подростка на «зебре»
В Орле гости из другого региона сбывали героин
Под Орлом двое молодых людей ограбили магазин
Новая "Литературная аллея" появилась в Орле
Первый осенний гололед обернулся для Орла пробками