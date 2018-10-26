В Орле в суд передано дело о столкновении автобуса с поездом

26 Окт. 21:53 2018-10-26T21:53:21+03:00

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В Орле в суд передано дело о столкновении автобуса «ПАЗ» с поездом. Расследование страшного ДТП с пятью погибшими завершено.

Трагическое происшествие случилось в июне текущего года. 10 числа первого летнего месяца автобус с людьми ехал на празднование дня Орловского района. На железнодорожном переезде «Орёл-Гать-Лаврово-Редькино» 52-летний водитель проигнорировал сигнал семафора и выехал на пути. В это время по рельсам двигался грузовой поезд, который снес пассажирский транспорт. Пятеро человек погибло, здоровью еще пятерых пассажиров был причинен тяжкий вред. Дело завели на мужчину, управлявшего автобусом. Сейчас, спустя 4 месяца, его расследование завершено.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

«КП» следит за ситуацией.