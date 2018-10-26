Полсотни орловцев поймали на разжигании костров в запрещенных местах

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-26T15:30:05+03:00

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За прошедшие месяцы 2018-го года почти полсотни орловцев привлекли к ответственности за поджог мусора и разжигание костров в непредназначенных для этого местах. Нарушителям пришлось заплатить штрафы.

- К административной ответственности привлечены 49 человек: оштрафованы два должностных лица на сумму 21 тысяча рублей и 28 граждан на сумму 64 тысячи рублей, остальным нарушителям выдано предупреждение, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

В целом же, количество случаев возгораний снизилось на 7%. Сотрудники регионального МЧС отмечают, что такая положительная динамика достигнута благодаря профилактике.