СЕГОДНЯ 14:27 2018-10-26T15:19:54+03:00

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С начала года в транспорте, попавшем в аварию в Орле, пострадало 15 детей. Как отмечают в региональной Госавтоинспекции, тяжесть травм помогли снизить детские удерживающие устройства и пристегнутые ремни безопасности.

Так, например, 29 сентября произошло столкновение «Нивы» и «Газели» на перекрестке Наугорского шоссе и улицы Приборостроительной. 17-летняя девушка-пассажир не была пристегнута и получила травмы. В этот же день столкнулись «Лада», «Рено» и «Фольксваген» на перекрестке Васильевской и Панчука. Избежать тяжелых последствий 14-летнему пассажиру «Рено» помог пристегнутый ремень.

- Для того, чтобы максимально обезопасить себя всегда необходимо использовать ремни безопасности и детские автокресла, - напоминают орловцам сотрудники регионального УГИБДД.