2018-10-26T14:14:44+03:00
Общество

Разрешение на использование неба над Орлом будет выдавать администрация

Речь идет о полетах воздушных судов, прыжках с парашютами, запуске беспилотников
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Разрешение на использование воздушного пространства над Орлом будет выдавать городская Администрация. Такое решение приняли депутаты на сессии горсовета в четверг, 25 октября.

- Речь идет о том, чтобы наделить мэрию полномочиями выдавать разрешение на авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты и полеты беспилотников, - пояснили «КП» в пресс-службе Орловского горсовета.

Пока проект принят в первом чтении, его обсудят на публичных слушаниях 19 ноября. Также горожане могут приносить свои предложения по этому вопросу в Орловский горсовет (Пролетарская гора, каб. 401, с 9.00 до 18.00 в рабочие дни) до 15 ноября.

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