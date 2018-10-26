Разрешение на использование неба над Орлом будет выдавать администрация
Разрешение на использование воздушного пространства над Орлом будет выдавать городская Администрация. Такое решение приняли депутаты на сессии горсовета в четверг, 25 октября.
- Речь идет о том, чтобы наделить мэрию полномочиями выдавать разрешение на авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты и полеты беспилотников, - пояснили «КП» в пресс-службе Орловского горсовета.
Пока проект принят в первом чтении, его обсудят на публичных слушаниях 19 ноября. Также горожане могут приносить свои предложения по этому вопросу в Орловский горсовет (Пролетарская гора, каб. 401, с 9.00 до 18.00 в рабочие дни) до 15 ноября.