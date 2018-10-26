Разрешение на использование неба над Орлом будет выдавать администрация

СЕГОДНЯ 14:14 2018-10-26T14:14:44+03:00

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Разрешение на использование воздушного пространства над Орлом будет выдавать городская Администрация. Такое решение приняли депутаты на сессии горсовета в четверг, 25 октября.

- Речь идет о том, чтобы наделить мэрию полномочиями выдавать разрешение на авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты и полеты беспилотников, - пояснили «КП» в пресс-службе Орловского горсовета.

Пока проект принят в первом чтении, его обсудят на публичных слушаниях 19 ноября. Также горожане могут приносить свои предложения по этому вопросу в Орловский горсовет (Пролетарская гора, каб. 401, с 9.00 до 18.00 в рабочие дни) до 15 ноября.