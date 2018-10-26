Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»

СЕГОДНЯ 14:09 2018-10-26T14:09:35+03:00

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Кредит выдается на любые цели, связанные с бизнесом клиента: пополнение оборотных средств, приобретение имущества, осуществление ремонта и другие цели.

Получить кредит могут как клиенты Банка УРАЛСИБ, так и предприятия малого бизнеса, не обслуживающиеся в Банке. Кредит «Бизнес-Цель» предусматривает финансирование под залог жилой или коммерческой недвижимости. Срок рассмотрения заявки составляет не более 2-х рабочих дней, при подаче заявки предусмотрен сокращенный перечень документов.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения потребительских кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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