В Орле состоится междугородний турнир по дзюдо
Участие в соревнованиях примет больше сотни спортсменов
Фото: официальный сайт Администрации Орловской области
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В Орле состоится междугородний турнир по дзюдо. Участие в соревнованиях примет больше сотни спортсменов.
Спортивное событие состоится в субботу, 27 октября. Турнир посвящен памяти тренера Вячеслава Селихова.
- В соревнованиях примут участие более 110 спортсменов из сборных команд городов Орла и Орловской области, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.
За звание лучших поборются юноши 2002-2004 года рождения в разных весовых категориях. Начнутся состязания в 11:00 во Дворце спорта.
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