2018-10-26T13:16:06+03:00
Спорт

В Орле состоится междугородний турнир по дзюдо

Участие в соревнованиях примет больше сотни спортсменов
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: официальный сайт Администрации Орловской областиФото: официальный сайт Администрации Орловской области
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В Орле состоится междугородний турнир по дзюдо. Участие в соревнованиях примет больше сотни спортсменов.

Спортивное событие состоится в субботу, 27 октября. Турнир посвящен памяти тренера Вячеслава Селихова.

- В соревнованиях примут участие более 110 спортсменов из сборных команд городов Орла и Орловской области, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

За звание лучших поборются юноши 2002-2004 года рождения в разных весовых категориях. Начнутся состязания в 11:00 во Дворце спорта.

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