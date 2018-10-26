В Орле работают мобильные прививочные бригады
В Орле работают мобильные прививочные бригады. Сделать прививку, чтобы уберечь себя от гриппа, может каждый.
- С целью профилактики заболеваний сезонного гриппа в регион поставлена заключительная партия вакцины для взрослого населения, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Вакцинация продолжается, в том числе, силами передвижных прививочных пунктов.
Мобильные прививочные бригады будут работать:
- суббота: ярмарка "Хлебосольный выходной", площадь имени Жукова, Комсомольская площадь, площадь ДК «Металлург» с 9 до 14:00
-среда: центральный рынок с 9 до 14 00, у ТЦ «Атолл» с 13 до 16 00
-пятница: МФЦ г Орла и Орловского района с 11 до 14 00.