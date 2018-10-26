СЕГОДНЯ 12:25 2018-10-26T12:25:52+03:00

Сделать прививку от гриппа может каждый

Изменить размер текста: A A

В Орле работают мобильные прививочные бригады. Сделать прививку, чтобы уберечь себя от гриппа, может каждый.

- С целью профилактики заболеваний сезонного гриппа в регион поставлена заключительная партия вакцины для взрослого населения, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Вакцинация продолжается, в том числе, силами передвижных прививочных пунктов.

Мобильные прививочные бригады будут работать:

- суббота: ярмарка "Хлебосольный выходной", площадь имени Жукова, Комсомольская площадь, площадь ДК «Металлург» с 9 до 14:00

-среда: центральный рынок с 9 до 14 00, у ТЦ «Атолл» с 13 до 16 00

-пятница: МФЦ г Орла и Орловского района с 11 до 14 00.