В орловской глубинке в пожаре погиб мужчина
В орловской глубинке в пожаре погиб мужчина. Пламя охватило жилой дом в селе Покровское Троснянского района.
Сигнал о пожаре поступил спасателям поздним вечером четверга, 25 октября. На момент их прибытия дом уже полыхал по всей площади. С огнем пожарные справились, однако находившегося в нем человека уже не удалось спасти.
- В ходе разборки конструкций обнаружено тело мужчины 1963 года рождения, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Дом выгорел изнутри на площади в 60 квадратных метров. Сумму материального ущерба и причину, по которой вспыхнула постройка, устанавливают эксперты.
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