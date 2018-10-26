2018-10-26T11:39:18+03:00
Происшествия

В Орле «Газель» сбила подростка на «зебре»

16-летний парень госпитализирован
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото с места происшествия: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото с места происшествия: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

В Орле «Газель» сбила подростка на «зебре». В результате ДТП 16-летний парень получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Авария произошла накануне, 25 октября, в Заводском районе Орла. В начале девятого вечера 24-летний водитель ехал за рулем автомобиля «Газ» со стороны Комсомольской улицы в направлении улицы Машиностроителей. В районе дома №23 он сбил несовершеннолетнего пешехода на нерегулируемом переходе.

- Подросток переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движение автомобиля, - пояснили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Причины ДТП устанавливают Госавтоинспекторы.

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и области 2018»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24