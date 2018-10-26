СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-26T11:39:18+03:00

Фото с места происшествия: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

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В Орле «Газель» сбила подростка на «зебре». В результате ДТП 16-летний парень получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Авария произошла накануне, 25 октября, в Заводском районе Орла. В начале девятого вечера 24-летний водитель ехал за рулем автомобиля «Газ» со стороны Комсомольской улицы в направлении улицы Машиностроителей. В районе дома №23 он сбил несовершеннолетнего пешехода на нерегулируемом переходе.

- Подросток переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движение автомобиля, - пояснили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Причины ДТП устанавливают Госавтоинспекторы.