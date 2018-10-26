В Орле гости из другого региона сбывали героин

СЕГОДНЯ 10:51 2018-10-26T10:52:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле парень и девушка, прибывшие из другого региона, сбывали героин. Преступную деятельность парочки пресекли полицейские: из незаконного оборота изъято больше 350 граммов наркотика.

Распространяли запрещенное к обороту вещество 23-летняя девушка и 24-летний молодой человек бесконтактным способом, проще – через так называемые «закладки». При досмотре в рюкзаке у молодого наркодилера стражи порядка обнаружили пакет с героином, часть из которого уже была готова к продаже и расфасована в 72 свертка.

- В отношении данных граждан Следственной частью Следственного управления регионального УМВД возбуждено уголовное дело, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Также полицейские установили причастность парочки к трем фактам сбыта героина на территории Орла. Оба сбытчика заключены под стражу. Им грозит лишение свободы.