СЕГОДНЯ 10:32 2018-10-26T10:33:20+03:00

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В селе под Орлом двое молодых людей ограбили магазин. Теперь парням грозит уголовная ответственность.

Все произошло в населенном пункте Плещеево Орловского района. За помощью к полицейским обратилась сотрудница магазина , которая рассказала, что двое молодых людей попытались незаметно вынести продукты из торговой точки. Женщина попыталась их остановить, однако грабители грубо оттолкнули ее и скрылись. Впрочем, полицейские задержали их по горячим следам.

- Полицейские опросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения. В течение короткого времени удалось выйти на след и задержать подозреваемых, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Грабителями оказались двое жителей города Орла - 20-ти и 19-ти лет. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье грабеж. Теперь за свои действия молодым людям придется отвечать перед законом.