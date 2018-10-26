СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-26T09:51:22+03:00

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Новая "Литературная аллея" появилась в Орле. Саженцы в микрорайоне Зареченский высадили студенты-иностранцы.

Фото: пресс-служба Администрации Орла

Экологическая акция состоялась накануне, 25 октября. Молодые деревца украсили территорию рядом с "Ледовой ареной". Теперь весной здесь должны зазеленеть 50 лип.

- Представители молодежи из иностранных государств не только высадили саженцы, но и убрали прилегающую территорию от мусора и листвы, - рассказали "КП" в пресс-службе Администрации Орла.

Фото: пресс-служба Администрации Орла

После работы участников акции угостили традиционными баранками и чаем из самоваров.