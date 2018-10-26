Первый осенний гололед обернулся для Орла пробками

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-26T13:09:15+03:00

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Первый осенний гололед обернулся для Орла транспортным коллапсом. Сразу несколько ДТП произошло в областном центре утром пятницы, 26 октября.

По данным карт "Яндекса", из-за дорожно-транспортных происшествий стала практически вся центральная часть города. Так, столкновение на встречке произошло на мосту улицы Раздольной, соединающем Железнодорожный и Советский районы города. Из-за того, что транспорту приходится двигаться по одной полосе, объезжая аварию, остановки общественного транспорта переполнены, а число пассажиров в автобусах превышает нормы.

ДТП на улице РаздольнойФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

На месте происшествий работают сотрудники Госавтоинспекции, им предстоить установить причины ДТП. Сами жители города, обсуждая пробки в соцсетях, винят в произошедшем мороз, который ударил ночью после дождя, и советуют автолюбителям переходить на зимние шины.

Транспорту, в том числе и общественному, приходится двигаться по одной полосеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Прогноз погоды сулит орловцам заморозки и дальше. По данным Росгидрометцентра, днем ожидаются небольшие осадки и до +7 градусов, а в ночь на субботу до -1 ниже нуля.