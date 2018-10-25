2018-10-25T15:57:58+03:00
Общество

Больше 12 миллионов было выделено в Орле на безопасность на дорогах

Деньги пошли на установку светофоров, обустройство «лежачих полицейских, нанесение разметки
Ольга СУПОНЕВА
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Особое внимание, по словам властей, было уделено обустройству пешеходных переходовОсобое внимание, по словам властей, было уделено обустройству пешеходных переходовФото: Ольга СУПОНЕВА
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Больше 12 миллионов рублей было выделено в Орле на обеспечение безопасности на дорогах. Эти средства пошли на установку светофоров, обустройство пешеходных переходов, а также разработку проектов организации дорожного движения.

Соответствующую информацию озвучила начальник УКХ города Светлана Климова на совещании в городской администрации. Она перечислила места города, где за год были не только установлены новые светофорные объекты, но и заменены дорожные знаки, обустроены искусственные неровности, изменена и нанесена разметка. Так, три новых светофора появились на пересечении Наугорского шоссе и улицы Скворцова, в районе дома №18 по улице Тургенева, в районе дома №1 по улице Нормандия Неман.

- Такжде в целях обеспечения безопасности дорожного движения выполнены работы по устройству искусственных неровностей вблизи 14 образовательных учреждений: общеобразовательных школ и школ искусств, детских центров, вузов, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

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