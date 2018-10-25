СЕГОДНЯ 15:09 2018-10-25T15:11:50+03:00

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На орловской трассе водитель легковушки сбил женщину-пешехода. Пострадавшая в ДТП госпитализирована с травмами.

По предварительным данным, 55-летний водитель сегодня днем, 25 октября, двигался по трассе М2 "Крым" за рулем авто "Лада Гранта". Машина ехала со стороны Белгорода в направлении Москвы.

- В районе 351 километра водитель допустил наезд на пешехода – женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит разобраться во всех обстоятельствах ДТП.