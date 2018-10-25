Почти 40 килограмм наркотиков изъяли у орловцев полицейские

СЕГОДНЯ 14:52 2018-10-25T14:55:28+03:00

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Почти 40 килограмм наркотиков изъяли полицейские у жителей Орловской области. Десятки наркопреступлений пресечено и раскрыто в рамках операции «Мак - 2018».

Ежегодная операция, направленная на борьбу с распространением запрещенных к обороту веществ, прошла в три этапа. Ее итоги – 83 выявленных преступления, по всем из которых возбуждены уголовные дела. Полицейские изъяли почти 40 кило наркотиков, большая часть из которых растительного происхождения.

- Выявлено и уничтожено три незаконно выращенных посева наркосодержащих растений, общей площадью 48 квадратных метров, а также 47 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на площади больше 11 тысяч квадратных метром, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Также в пресс-службе ведомства отметили, что сотрудниками полиции ведется и большая профилактическая работа: только за время проведения операции прошло 40 антинаркотических мероприятий.