На музыкальных поединках в Подмосковье Орловщину представит Стрелецкий хор

СЕГОДНЯ 14:23 2018-10-25T14:23:22+03:00

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С 25 по 27 октября в Сергиевом Посаде под Москвой состоится финал 3-го Конкурса хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров». Орловщину будет представлять Стрелецкий хор русской песни.

Уникальность конкурса состоит в том, что каждый вокалист должен быть старше 55-ти лет. В этот раз на сцене в Сергиевом Посаде выступят вокалисты-любители из 30 российских регионов. Коллективы представят песни о родном крае, популярные произведения советских и российских композиторов. Зрелищной и яркой частью программы станут музыкальные дуэли. Хоры будут выступать на сцене попарно и исполнят песни, посвященные комсомолу, советскому спорту, освоению целины и молодежи 60-х годов.

Компетентное жюри по итогам конкурса определит призеров и обладателей Гран-при.