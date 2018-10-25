Под Орлом в Оке нашли десять авиабомб "ФАБ-50"

СЕГОДНЯ 14:07 2018-10-25T15:16:39+03:00

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На днях под Орлом в реке Оке нашли десять авиабомб времен Великой Отечественной войны. На разведку местности и поиск взрывоопасных предметов выехали сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России.

- На дне Оки около деревни Гуторово Мценского района были обнаружены авиационные бомбы «ФАБ-50». Специалисты «Лидера» продолжают обследовать акваторию. В составе отряда семь человек и одна единица техники, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Напомним, необходимость привлечения к работе сотрудников центра «Лидер» была обусловлена тем, что в Орловской области нет специализированных подразделений по поиску и обезвреживанию боеприпасов, находящихся под водой.