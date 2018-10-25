2018-10-25T13:51:54+03:00
Звезды

Орловский театр Тургенева проведет экскурсию за кулисами

Она будет бесплатной для всех желающих
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловский театр Тургенева проведет экскурсию за кулисамиОрловский театр Тургенева проведет экскурсию за кулисами
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Орловский государственный академический театр имени Тургенева проведет увлекательную экскурсию-прогулку за кулисами. Она состоится 4 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств».

Для орловцев запланирована одна вечерняя экскурсия. Прогулка начнется в 21 час и займет 40 минут. Участие в ней будет бесплатным для всех желающих. Экскурсанты получат возможность сфотографироваться в театральных интерьерах.

Количество экскурсионной группы ограничено.

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