Орловский театр Тургенева проведет экскурсию за кулисами

СЕГОДНЯ 13:51 2018-10-25T13:51:54+03:00

Она будет бесплатной для всех желающих

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Орловский государственный академический театр имени Тургенева проведет увлекательную экскурсию-прогулку за кулисами. Она состоится 4 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств».

Для орловцев запланирована одна вечерняя экскурсия. Прогулка начнется в 21 час и займет 40 минут. Участие в ней будет бесплатным для всех желающих. Экскурсанты получат возможность сфотографироваться в театральных интерьерах.

Количество экскурсионной группы ограничено.