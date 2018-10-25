Орловский театр Тургенева проведет экскурсию за кулисами
Она будет бесплатной для всех желающих
Орловский театр Тургенева проведет экскурсию за кулисами
Изменить размер текста:
Орловский государственный академический театр имени Тургенева проведет увлекательную экскурсию-прогулку за кулисами. Она состоится 4 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств».
Для орловцев запланирована одна вечерняя экскурсия. Прогулка начнется в 21 час и займет 40 минут. Участие в ней будет бесплатным для всех желающих. Экскурсанты получат возможность сфотографироваться в театральных интерьерах.
Количество экскурсионной группы ограничено.