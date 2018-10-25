В Орле второго ноября пройдёт концерт ко дню народного единства

СЕГОДНЯ 13:48 2018-10-25T13:54:34+03:00

Праздничная программа развернется на сцене городского центра культуры

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Жители Орла 2 ноября смогут посетить праздничный концерт посвящённый Дню народного единства. Всех желающих стать зрителями праздничной программы приглашает городской центр культуры.

День народного единства в России ежегодно отмечают 4 ноября.Этот особый праздник неразрывно связан с историческим путем нашей страны.

- Главной идеей торжественного мероприятия станет Единство поколений. В праздничной программе - оркестр русских народных инструментов, вокальный ансамбль "Канцона", ансамбль гармонистов "Душа России", а также молодые исполнители, лауреаты различных конкурсов, - рассказали "КП" организаторы.

КОГДА,ГДЕ?

2 ноября, Орловский городской центр культуры. Начало в 17:30, цена билета - 150 рублей.

Как еще провести праздничные выходные читайте здесь .