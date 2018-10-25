2018-10-25T13:32:40+03:00
Общество

Орловцы помогут собрать книги для школьной библиотеки

Принеся литературу из дома, каждый получит памятный сувенир
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцы помогут собрать книги для школьной библиотекиОрловцы помогут собрать книги для школьной библиотекиФото: Архив "КП"
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Управляющая компания «Орёлжэлэксплуатация» организовывает сбор книг для библиотеки школы № 51. Акция «Классика-детям» состоится 27 октября в 10:30.

- Классическая литература, творения писателей-орловцев. Школьная библиотека испытывает острую нехватку в книгах художественной литературы, входящей в состав школьной программы. В большом объеме такие произведения хранятся на полках в домах орловчан, - подчеркнули организаторы.

Так, принять участие в акции и помочь собрать литературу сможет каждый желающий. Принеся книгу из дома, пришедшие получат памятные призы.

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