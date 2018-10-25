На трассе под Орлом погиб водитель улетевший в кювет иномарки

СЕГОДНЯ 13:18 2018-10-25T15:33:58+03:00

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На трассе под Орлом погиб водитель иномарки. Легковой автомобиль "Субару" слетел с дороги в кювет во Мценском районе области.

Трагическое ДТП произошло сегодня, 25 октября на участке трассы М2 "Крым". 28-летний мужчина ехал со стороны Орла в направлении Москвы на иномарке "Субару", в районе 337 километра он потерял контроль над автомобилем, машина вылетела в кювет и опрокинулась. Судя по фотографиям с места происшествия, автомобиль расплющило как консервную банку, у мужчину не осталось шансов.

- В результате ДТП водитель погиб на месте. На месте аварии работали сотрудники МО МВД России «Мценский», ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.