Как в Орле отметить День народного единства

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-25T13:17:50+03:00

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3 и 4 ноября в честь Дня народного единства орловцев ждут развлекательные мероприятия.

3 ноября, в субботу, на трех городских площадках развернется масштабная ярмарка от орловских производителей. Там можно будет найти свежее мясо и молоко, овощи и фрукты, хлеб и макароны. Свою работу ярмарки начнут с 10 утра перед КДЦ «Металлург», на площади Жукова и Комсомольской площади. Настроение гостям будут поднимать творческие коллективы Орла.

Ярмарка продолжит свою работу и на следующий день, 4 ноября, в это же время. Торговля будет организована только на площади Жукова и перед КДЦ «Металлург».

В воскресенье, с полудня, орловцы закружатся в «Хороводе единства» на площади Ленина. Участники возьмутся за руки, тем самым создав образ гармоничного сосуществования и совместного процветания, образ единства многонациональной и многокультурной России.

Напомним, традиционный праздник День народного единства посвящен победе народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского над поляками в 1612 году.