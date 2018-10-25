2018-10-25T13:00:33+03:00
Звезды

Бунинская библиотека приглашает орловчан на «Ночь искусств»

Гостей ждет библиоквест и концертная программа
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Бунинская библиотека приглашает орловчан на «Ночь искусств»Бунинская библиотека приглашает орловчан на «Ночь искусств»Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

4 ноября орловская библиотека имени Бунина приглашает орловцев принять участие во Всероссийской акции «Ночь искусств». Она пройдёт под девизом «Искусство объединяет». Эту акцию библиотека посвящает своему 180-летнему юбилею.

«Даруй мне тишь твоих библиотек…» - такую тему для «Ночи искусств» определила для себя «Бунинка». В программе акции гостей будут ждать библиоквест, большая концертная программа от орловского городского клуба авторской песни, видеопоказ.

Начало мероприятий запланировано на 16 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Больше 12 миллионов было выделено в Орле на безопасность на дорогах
На орловской трассе водитель легковушки сбил женщину-пешехода
Почти 40 килограмм наркотиков изъяли у орловцев полицейские
На музыкальных поединках в Подмосковье Орловщину представит Стрелецкий хор
Под Орлом в Оке нашли десять авиабомб "ФАБ-50"
Орловский театр Тургенева проведет экскурсию за кулисами
В Орле второго ноября пройдёт концерт ко дню народного единства
Орловцы помогут собрать книги для школьной библиотеки
На трассе под Орлом погиб водитель улетевший в кювет иномарки
Как в Орле отметить День народного единства
В Орловской области Газель сбила 35-летнего пешехода
Победителями и призерами региональных конкурсов, посвященных Тургеневу, стали 143 орловца
50-летняя женщина пострадала в аварии на улице Никольской в Орле
В память о героях России в Орле на территории лицея № 18 посадили молодые березки
На трассе под Орлом при обгоне столкнулись "Мерседес" и "Рено"
В Орловской области село Вяжи удостоилось звания населенного пункта воинской доблести
22 минометные мины обезвредили орловские спасатели в одном из сел
На «неделе сбережений» орловцам расскажут о финансовой безопасности
Орловский кикбоксер Владислав Туйнов отправится на новые соревнования во Францию