Бунинская библиотека приглашает орловчан на «Ночь искусств»

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-25T13:00:33+03:00

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4 ноября орловская библиотека имени Бунина приглашает орловцев принять участие во Всероссийской акции «Ночь искусств». Она пройдёт под девизом «Искусство объединяет». Эту акцию библиотека посвящает своему 180-летнему юбилею.

«Даруй мне тишь твоих библиотек…» - такую тему для «Ночи искусств» определила для себя «Бунинка». В программе акции гостей будут ждать библиоквест, большая концертная программа от орловского городского клуба авторской песни, видеопоказ.

Начало мероприятий запланировано на 16 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.