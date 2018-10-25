Бунинская библиотека приглашает орловчан на «Ночь искусств»
Гостей ждет библиоквест и концертная программа
Бунинская библиотека приглашает орловчан на «Ночь искусств»Фото: Архив "КП"
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4 ноября орловская библиотека имени Бунина приглашает орловцев принять участие во Всероссийской акции «Ночь искусств». Она пройдёт под девизом «Искусство объединяет». Эту акцию библиотека посвящает своему 180-летнему юбилею.
«Даруй мне тишь твоих библиотек…» - такую тему для «Ночи искусств» определила для себя «Бунинка». В программе акции гостей будут ждать библиоквест, большая концертная программа от орловского городского клуба авторской песни, видеопоказ.
Начало мероприятий запланировано на 16 часов.
Адрес: улица Максима Горького, 43.