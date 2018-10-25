2018-10-25T11:16:19+03:00
Происшествия

В Орловской области Газель сбила 35-летнего пешехода

Мужчина получил травмы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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ДТП с участием пешехода произошло вечером, 24 октября, в поселке Кромы. Водитель «Газели» ехал по улице Карла Маркса и в районе дома № 50 наехал на 35-летнего мужчину. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых 3 человека получили травмы.

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