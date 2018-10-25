В Орловской области Газель сбила 35-летнего пешехода

СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-25T11:16:19+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП с участием пешехода произошло вечером, 24 октября, в поселке Кромы. Водитель «Газели» ехал по улице Карла Маркса и в районе дома № 50 наехал на 35-летнего мужчину. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых 3 человека получили травмы.