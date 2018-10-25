50-летняя женщина пострадала в аварии на улице Никольской в Орле
Ранним утром, 24 октября, улицу Никольскую в Орле не поделили два автомобиля. ДТП произошло в районе дома № 126 по Московскому шоссе.
Водитель «ВАЗ 21114» следовал по прилегающей территории и при выезде на улицу Никольскую столкнулся с «Дэу Нексиа». Иномарка ехала со стороны улицы Благининой в направлении Московского шоссе.
- В результате ДТП 50-летняя пассажирка автомобиля «Дэу» получила травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых 3 человека получили травмы.
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