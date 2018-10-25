СЕГОДНЯ 10:34 2018-10-25T10:34:54+03:00

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В День подразделений специального назначения в память о героях России в Орле на территории лицея № 18 посадили молодые березки. Участие во Всероссийской акции приняли представители команды «Молодежки ОНФ».

- Высадка деревьев – это дань памяти войнам, которые служили нашей Родине. Благодаря их ратному подвигу сегодня над нашей головой чистое небо. Деревья станут напоминанием молодому поколению про славные традиции и историю нашей великой страны, - отметили активисты.

Всего в ходе акции в Орловской области было высажено более 100 саженцев березы.

Напомним, этой весной команда «Молодежки ОНФ» в Орловской области уже занималась высадкой деревьев на мемориале первой танковой гвардии в Орловском районе. Здесь в октябре 1941 года держала оборону танковая бригада маршала Михаила Катукова.