2018-10-25T10:34:54+03:00
Общество

В память о героях России в Орле на территории лицея № 18 посадили молодые березки

Акция прошла в День подразделений специального назначения
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
Изменить размер текста:

В День подразделений специального назначения в память о героях России в Орле на территории лицея № 18 посадили молодые березки. Участие во Всероссийской акции приняли представители команды «Молодежки ОНФ».

- Высадка деревьев – это дань памяти войнам, которые служили нашей Родине. Благодаря их ратному подвигу сегодня над нашей головой чистое небо. Деревья станут напоминанием молодому поколению про славные традиции и историю нашей великой страны, - отметили активисты.

Всего в ходе акции в Орловской области было высажено более 100 саженцев березы.

Напомним, этой весной команда «Молодежки ОНФ» в Орловской области уже занималась высадкой деревьев на мемориале первой танковой гвардии в Орловском районе. Здесь в октябре 1941 года держала оборону танковая бригада маршала Михаила Катукова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Больше 12 миллионов было выделено в Орле на безопасность на дорогах
На орловской трассе водитель легковушки сбил женщину-пешехода
Почти 40 килограмм наркотиков изъяли у орловцев полицейские
На музыкальных поединках в Подмосковье Орловщину представит Стрелецкий хор
Под Орлом в Оке нашли десять авиабомб "ФАБ-50"
Орловский театр Тургенева проведет экскурсию за кулисами
В Орле второго ноября пройдёт концерт ко дню народного единства
Орловцы помогут собрать книги для школьной библиотеки
На трассе под Орлом погиб водитель улетевший в кювет иномарки
Как в Орле отметить День народного единства
Бунинская библиотека приглашает орловчан на «Ночь искусств»
В Орловской области Газель сбила 35-летнего пешехода
Победителями и призерами региональных конкурсов, посвященных Тургеневу, стали 143 орловца
50-летняя женщина пострадала в аварии на улице Никольской в Орле
На трассе под Орлом при обгоне столкнулись "Мерседес" и "Рено"
В Орловской области село Вяжи удостоилось звания населенного пункта воинской доблести
22 минометные мины обезвредили орловские спасатели в одном из сел
На «неделе сбережений» орловцам расскажут о финансовой безопасности
Орловский кикбоксер Владислав Туйнов отправится на новые соревнования во Францию