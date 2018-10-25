На трассе под Орлом при обгоне столкнулись "Мерседес" и "Рено"
Травмированы водитель и пассажир одного из автомобилей
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Утром 24 октября на 57-м километре трассе «Орел-Брянск» случилась авария. Ее участниками стали две иномарки. Водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» совершал обгон машины, идущей впереди, и врезался в «Рено Кангу».
- В результате ДТП водитель и пассажир «Рено» получили телесные повреждения, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых 3 человека получили травмы.
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