В Орловской области село Вяжи удостоилось звания населенного пункта воинской доблести
Село Вяжи в Новосильском районе Орловской области удостоилось звания населенного пункта воинской доблести. На днях в глубинке на торжественном митинге прошло открытие стелы.
Фото с сайта облправительства
Этот населенный пункт по праву считается историческим местом. Здесь в период с 1941 по 1943 год проходила линия фронта и приводилась в действие операция «Кутузов». В июле 1943 года в этих местах шли кровопролитные бои по прорыву немецкой обороны, когда по приказу ставки Верховного Главнокомандования войска Красной Армии перешли в решительное наступление и открыли путь к освобождению Орловщины.
На митинге за мужество, проявленное в годы Великой Отечественной войны, высокого звания героя Советского Союза удостоили пятерых новосильцев.
Фото с сайта облправительства
Напомним, 15 лет назад, в августе 2003 года в селе «Вяжи» был открыт мемориальный комплекс. На его территории также есть стела с наименованиями фронтов, армий и дивизий, которые принимали участие в боях, мемориальные плиты с именами погибших, а также скульптура Скорбящей Матери на братском захоронении и смотровая площадка.