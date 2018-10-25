В Орловской области село Вяжи удостоилось звания населенного пункта воинской доблести

СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-25T10:05:20+03:00

Летом 1943 года на этом месте шли кровопролитные бои по прорыву немецкой обороны

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Село Вяжи в Новосильском районе Орловской области удостоилось звания населенного пункта воинской доблести. На днях в глубинке на торжественном митинге прошло открытие стелы.

Фото с сайта облправительства

Этот населенный пункт по праву считается историческим местом. Здесь в период с 1941 по 1943 год проходила линия фронта и приводилась в действие операция «Кутузов». В июле 1943 года в этих местах шли кровопролитные бои по прорыву немецкой обороны, когда по приказу ставки Верховного Главнокомандования войска Красной Армии перешли в решительное наступление и открыли путь к освобождению Орловщины.

На митинге за мужество, проявленное в годы Великой Отечественной войны, высокого звания героя Советского Союза удостоили пятерых новосильцев.

Фото с сайта облправительства

Напомним, 15 лет назад, в августе 2003 года в селе «Вяжи» был открыт мемориальный комплекс. На его территории также есть стела с наименованиями фронтов, армий и дивизий, которые принимали участие в боях, мемориальные плиты с именами погибших, а также скульптура Скорбящей Матери на братском захоронении и смотровая площадка.