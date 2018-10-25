2018-10-25T09:39:44+03:00
Происшествия

22 минометные мины обезвредили орловские спасатели в одном из сел

Их обнаружили в лесополосе
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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За минувшие сутки орловские пожарные и спасательные подразделения выезжали 21 раз, из них девять выездов – на ликвидацию возгораний и двенадцать – на различные происшествия.

Так, 22 минометные мины спасатели обезвредили накануне утром. Находки обнаружили в лесополосе вблизи села Красниково в Кромском районе. Сами мины были 82-милиметрового калибра.

Орловские спасатели напоминают, предметы времен Великой Отечественной войны представляют огромную опасность. Подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут подорваться в любой момент. Внешне определить степень опасности таких боеприпасов довольно сложно. Спровоцировать детонацию боеприпаса могут прямые солнечные лучи, незначительная вибрация или удары.

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