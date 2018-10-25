2018-10-25T09:30:26+03:00
Общество

На «неделе сбережений» орловцам расскажут о финансовой безопасности

Желающие смогут посетить лекции и задать специалистам интересующие вопросы на тему финансовой грамотности
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На «неделе сбережений» орловцам расскажут о финансовой безопасностиНа «неделе сбережений» орловцам расскажут о финансовой безопасности
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С 29 октября по всей стране стартует 5-я Всероссийская неделя сбережений. Такое мероприятие было организовано в рамках Проекта Министерства финансов России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». Участие в нем смогут принять и жители Орловской области.

Сама суть этой кампании – рассказать населению о финансовой безопасности. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, участники Недели сбережений смогут посетить лекции и практикумы, прослушать вебинары на темы финансовой грамотности, задать специалистам интересующие вопросы онлайн, поучаствовать в финансовых квестах.

Более подробно с информацией о Неделе сбережений можно ознакомиться на портале Вашифинансы.рф.

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