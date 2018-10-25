Орловский кикбоксер Владислав Туйнов отправится на новые соревнования во Францию

СЕГОДНЯ 09:09 2018-10-25T09:09:47+03:00

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24 ноября во Франции пройдут соревнования по кикбоксингу «Nuit Des Champions 25». Участие в этом турнире примет и орловский спортсмен Владислав Туйнов.

Соревнования пройдут в Марселе. Соперником кикбоксера станет француз Матье Таварес. Сам Владислав отзывается о своем оппоненте как об интересном и перспективном спортсмене.

- Это будет очень интересное противостояние! Я очень всем благодарен за поддержку. Именно ваша реакция, напутствующие слова и слова поддержки, делают меня сильнее и помогают мне идти к своей цели дальше, - написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Владислав Туйнов.

Напомним, ранее Владислав Туйнов потерпел поражение на мировом гран-при в Китае «Kunlun Fight». Его соперником по рингу был белорус Денис Зуев.