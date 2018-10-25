Вечер памяти преподавателя по вокалу Галины Знаменской пройдет в орловском музыкальном колледже
Вечер-встреча, посвященный памяти преподавателя вокального отделения Галины Знаменской, состоится 1 ноября в концертном зале Орловского музыкального колледжа. Заслуженный работник культуры, она проработала в стенах училища 52 года.
- Талантливая певица и замечательный педагог, Галина Знаменская оказала большое влияние на формирование вокальной культуры нашего города. С обширным исполнительским репертуаром она активно выступала с творческими вечерами, сольными программами, участвовала в крупных городских и областных мероприятиях, - отмечают коллеги преподавателя по вокалу.
В концертной программе участие примут коллеги и ученики Галины Знаменской.
Начало концерта в 19 часов.
Для всех желающих вход свободный.
Адрес: площадь Мира, 9.