СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-25T09:00:27+03:00

Вечер памяти преподавателя по вокалу Галины Знаменской пройдет в орловском музыкальном колледже

В концертной программе примут участие коллеги и ученики педагога

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Вечер-встреча, посвященный памяти преподавателя вокального отделения Галины Знаменской, состоится 1 ноября в концертном зале Орловского музыкального колледжа. Заслуженный работник культуры, она проработала в стенах училища 52 года.

- Талантливая певица и замечательный педагог, Галина Знаменская оказала большое влияние на формирование вокальной культуры нашего города. С обширным исполнительским репертуаром она активно выступала с творческими вечерами, сольными программами, участвовала в крупных городских и областных мероприятиях, - отмечают коллеги преподавателя по вокалу.

В концертной программе участие примут коллеги и ученики Галины Знаменской.

Начало концерта в 19 часов.

Для всех желающих вход свободный.

Адрес: площадь Мира, 9.