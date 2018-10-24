СЕГОДНЯ 16:27 2018-10-24T16:27:37+03:00

В этом году масштабному мероприятию исполняется 10 лет

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Фестиваль «Созвездие Орла» стартует в областном центре в конце текущей недели. В этом году организаторы подготовили много интересного, ведь мероприятие состоится в юбилейный, десятый раз.

Открытие фестиваля запланировано на утро пятницы, 26 октября, он будет проходить в течение трех дней, его участникам предстоит проявить себя в жанрах современного искусства.

- Концепция фестиваля продолжает развиваться, он является полем для экспериментов. С каждым годом увеличивается количество участников, появляются новые номинации. Участники смело пробуют свои силы в самых разных жанрах современного искусства, создавая неповторимые номера, воплощая смелые креативные идеи, - поделились с «КП» организаторы.

Отметим, что фестиваль - международный, на орловской сцене свое мастерство представят гости из зарубежья. Главный режиссер и продюсер фестиваля – заслуженный работник культуры России Светлана Гавдис.

КОГДА, ГДЕ?

Открытие красочного мероприятия состоится в 10 утра 26 октября, закрытие – 28 числа в 16:00. Место проведения – концертный зал ОГИИК