Орловцев просят о помощи в поисках пропавшего в Железногорске мальчика

СЕГОДНЯ 15:56 2018-10-24T15:56:56+03:00

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Орловцев просят о помощи в поисках пропавшего в соседнем городе Железногорске мальчика. Восьмилетний Даниил Бирюков не вернулся вчера, 23 октября, из школы районного центра Курской области.

Ориентировка размещена в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт». Приметы мальчика: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые. Он был одет в темно-синюю куртку с красными рукавами, красную с синим шапку, темные вельветовые джинсы, синие с белым кроссовки. При себе у ребенка рюкзак с изображением «человека-паука», а также пакет с обувью с изображением машинки. Волонтеры обращают внимание на то, что могут помочь записи с видеорегистраторов и любые другие данные о мальчике.

В настоящее время ведутся поиски ребенка, волонтеры и правоохранители прочесывают территорию.

Всех, кто обладает какой-либо информацией просьба звонить по номеру 8 800 700 54 52 или 112.