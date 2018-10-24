2018-10-24T14:37:34+03:00
Общество

К концу ноября на Красном мосту в Орле заделают ямы

Подрядчик уже готов приступить к ремонту
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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К концу ноября на Красном мосту в Орле заделают ямыК концу ноября на Красном мосту в Орле заделают ямыФото: Архив "КП"
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К концу ноября на Красном мосту в Орле заделают ямы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

23 октября на ямочный ремонт был заключен контракт с ООО «ГИАТТ». Уже сейчас подрядчик готов приступить к работам.

Так как движение по мосту «Дружба» временно ограничено, основной поток транспорта идет через Красный мост. Там нужно привести в порядок межрельсовое пространство и деформационные швы.

Кроме того, в планах у властей выполнить ремонт дорог на улице Московской, улице Пушкина на пересечении с переулком Трамвайным, на улице Раздольной в районе дома № 37, на переулке Артельном в районе УФМС, переулке Ипподромном на пересечении с улицей Игнатова в районе дома № 21.

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