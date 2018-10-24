2018-10-24T14:06:08+03:00
Общество

В Орле появится литературно-поэтический клуб

Инициаторами его создания выступили сотрудники бунинской библиотеки и Орловского отделения Союза литераторов России
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле появится литературно-поэтический клубВ Орле появится литературно-поэтический клубФото: Архив "КП"
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В Орле появится литературно-поэтический клуб «Шаг навстречу». Его первое заседание запланировано на 27 октября в читальном зале библиотеки имени Бунина.

Как сообщает пресс-служба облправительства, инициаторами его создания выступили сотрудники бунинской библиотеки и Орловского отделения Союза литераторов России. Его основная цель - выявление и поддержка литературного творчества молодого поколения.

На первом заседании участники познакомятся с руководителями клуба – современными поэтами и писателями, членами Союза литераторов России – Анной Поповой, Еленой Яворской, Татьяной Елесиной, Андреем Елисеевым. Они проведут познавательные мастер-классы.

Заседания клуб планирует проводить ежемесячно. Кроме встреч в библиотеке, будет организована работа в сети Интернет, также будут проводиться выездные заседания участников клуба с читателями.

Первая встреча начнется в 16 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

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