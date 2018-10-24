Орловская молодежь поборется за два гранта в волонтерских проектах

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-24T13:01:03+03:00

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На Орловщине для молодежи пройдет конкурс проектов по направлению развития волонтерской деятельности. Борьба будет вестись за два гранта, каждый из которых составит по 25 тысяч рублей.

Участвовать сможет каждый, кто имеет опыт в сфере добровольчества. Возраст конкурсантов может варьироваться от 14 до 35 лет.

Как сообщает пресс-служба облправительства, для участия необходимо направить заявку в срок до 9 ноября в Управление молодёжной политики Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области по адресу: переулок Воскресенский, 11 или на электронную почту: mp57@yandex.ru. Письмо должно содержать заявку на участие, описание проекта, копии дополнительных материалов, таких как рекомендательные, гарантийные письма организаций, дипломы, буклеты.