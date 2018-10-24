1 ноября в Орле состоятся боксерские поединки памяти Юрия Щербакова

СЕГОДНЯ 12:53 2018-10-24T12:53:14+03:00

В этом году турнир пройдет в пятый раз

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С 1 по 3 ноября в Орле состоятся боксерские поединки, посвященные памяти Юрия Щербакова. В этом году турнир пройдет в пятый раз.

Как сообщает интернет-издание «Орел-спорт», в юбилейном турнире ожидается участие бойцов из Орловской, Курской, Московской, Брянской, Смоленской, Тамбовской, Воронежской и Липецкой областей. Соревнования пройдут на базе спорткомплекса Орловского спортивного техникума.

Торжественное открытие состоится 1 ноября в 15 часов. Соревновательные дни 2 и 3 ноября начнутся в 12:00 и 11:00 соответственно.