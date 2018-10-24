1 ноября в Орле состоятся боксерские поединки памяти Юрия Щербакова
В этом году турнир пройдет в пятый раз
1 ноября в Орле состоятся боксерские поединки памяти Юрия ЩербаковаФото: Архив "КП"
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С 1 по 3 ноября в Орле состоятся боксерские поединки, посвященные памяти Юрия Щербакова. В этом году турнир пройдет в пятый раз.
Как сообщает интернет-издание «Орел-спорт», в юбилейном турнире ожидается участие бойцов из Орловской, Курской, Московской, Брянской, Смоленской, Тамбовской, Воронежской и Липецкой областей. Соревнования пройдут на базе спорткомплекса Орловского спортивного техникума.
Торжественное открытие состоится 1 ноября в 15 часов. Соревновательные дни 2 и 3 ноября начнутся в 12:00 и 11:00 соответственно.