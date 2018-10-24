На трассе под Орлом в тройном ДТП пострадал водитель иномарки

СЕГОДНЯ 12:12 2018-10-24T12:12:31+03:00

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В минувший вторник, 23 октября, на трассе под Орлом произошло тройное ДТП в котором пострадал мужчина. Столкнулись фура, грузовик и внедорожник.

Авария произошла около пяти часов вечера на трассе «Орел-Брянск». 36-летний мужчина за рулем большегруза «МАН» ехал со стороны Брянска в направлении Орла.

- Водитель не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «БМВ» , который следовал впереди в попутном направлении и с последующим столкновением транспортного средства «Исудзу» с «МАН», который также следовал впереди в попутном направлении, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге водитель внедорожника получил травмы. Его госпитализировали