На трассе под Орлом в тройном ДТП пострадал водитель иномарки
В минувший вторник, 23 октября, на трассе под Орлом произошло тройное ДТП в котором пострадал мужчина. Столкнулись фура, грузовик и внедорожник.
Авария произошла около пяти часов вечера на трассе «Орел-Брянск». 36-летний мужчина за рулем большегруза «МАН» ехал со стороны Брянска в направлении Орла.
- Водитель не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «БМВ» , который следовал впереди в попутном направлении и с последующим столкновением транспортного средства «Исудзу» с «МАН», который также следовал впереди в попутном направлении, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В итоге водитель внедорожника получил травмы. Его госпитализировали
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