2018-10-24T12:02:28+03:00
Происшествия

В Орловской области в реке нашли фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны

На ее поиск отправится центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орловской области, около деревни Гуторово Мценского района, в реке Оке нашли неразорвавшиеся боеприпасы Великой Отечественной войны. Сообщение об этом поступило в адрес регионального ГУ МЧС России. Предположительно, снарядом является фугасная авиационная бомба.

Пока на Орловщине нет специализированных подразделений по поиску и обезвреживанию боеприпасов под водой. Поэтому для уничтожения взрывоопасных предметов был направлен отряд Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России.

Справочно:

Центр «Лидер МЧС России был сформирован 15 февраля 1994 года. Его специалисты проводят аварийно-спасательные работы особой сложности при ликвидации ЧС. Спасатели Центра работают в труднодоступной местности: на воде, под водой и в горах с использованием специального оборудования, проводят пиротехнические работы, связанные с обнаружением, обезвреживанием и уничтожением не взорвавшихся боеприпасов.

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