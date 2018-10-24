В Орловской области в реке нашли фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 12:02 2018-10-24T12:02:28+03:00

На ее поиск отправится центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»

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В Орловской области, около деревни Гуторово Мценского района, в реке Оке нашли неразорвавшиеся боеприпасы Великой Отечественной войны. Сообщение об этом поступило в адрес регионального ГУ МЧС России. Предположительно, снарядом является фугасная авиационная бомба.

Пока на Орловщине нет специализированных подразделений по поиску и обезвреживанию боеприпасов под водой. Поэтому для уничтожения взрывоопасных предметов был направлен отряд Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России.

Справочно:

Центр «Лидер МЧС России был сформирован 15 февраля 1994 года. Его специалисты проводят аварийно-спасательные работы особой сложности при ликвидации ЧС. Спасатели Центра работают в труднодоступной местности: на воде, под водой и в горах с использованием специального оборудования, проводят пиротехнические работы, связанные с обнаружением, обезвреживанием и уничтожением не взорвавшихся боеприпасов.