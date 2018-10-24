2018-10-24T11:54:00+03:00
Общество

Останки бойца Красной Армии, найденные под Орлом, передадут его семье из Казахстана

Имя воина и адрес его семьи удалось установить по медальону
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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В четверг, 25 октября, в поселке Кромы рядом с братской могилой советских воинов состоится торжественная передача останков красноармейца Филиппа Антропова его внуку Игорю Антропову, проживающему в Казахстане.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, останки бойца нашли в Кромском районе Орловской области в июле текущего года. Поисками занимались орловский отряд «Гвардия» и военно-исторический клуб «Батальон». Имя воина с датой рождения и адрес его семьи, проживавшей в Казахстане, удалось установить по медальону. Родственников бойца Красной Армии удалось разыскать в сентябре.

На церемонии передачи останков собравшиеся почтят память погибших советских воинов минутой молчания и возложат цветы к Братской могиле. Она начнется в 11 утра.

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