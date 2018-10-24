Останки бойца Красной Армии, найденные под Орлом, передадут его семье из Казахстана
В четверг, 25 октября, в поселке Кромы рядом с братской могилой советских воинов состоится торжественная передача останков красноармейца Филиппа Антропова его внуку Игорю Антропову, проживающему в Казахстане.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, останки бойца нашли в Кромском районе Орловской области в июле текущего года. Поисками занимались орловский отряд «Гвардия» и военно-исторический клуб «Батальон». Имя воина с датой рождения и адрес его семьи, проживавшей в Казахстане, удалось установить по медальону. Родственников бойца Красной Армии удалось разыскать в сентябре.
На церемонии передачи останков собравшиеся почтят память погибших советских воинов минутой молчания и возложат цветы к Братской могиле. Она начнется в 11 утра.