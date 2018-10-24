В глубинках Орловщины пожарные тушили хозпостройку и деревянный вагончик

СЕГОДНЯ 10:59 2018-10-24T11:01:09+03:00

Всего за сутки спасательные подразделения выезжали 17 раз

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки пожарные 17 раз выезжали по вызовам на различные происшествия в Орловской области.

Так, вчера днем, 23 октября, в селе Красное Колпнянского района загорелась хозпостройка. К моменту прибытия пожарных, здание было полностью охвачено огнем. Хозпостройка выгорела по площади 36 квадратных метров. У нее обрушились стены и крыша. По предположениям специалистов, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.

- Аналогичный случай произошел вечером в деревне Михайловка Орловского района, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области. - Там загорелись деревянный вагончик и пристройка к нему. Огонь повредил всю их площадь - 42 квадратных метра.

К счастью, в результате пожаров никто не пострадал.