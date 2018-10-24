Юные орловцы побывают на мастер-классе по портрету в фотографии
Его проведут лауреаты международных конкурсов Игорь Сигалов и Леонид Тучнин
Юные орловцы побывают на мастер-классе по портрету в фотографииФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловское фотографическое общество проведет для юных орловцев мастер-класс «Портрет в фотографии». Он пройдет в краеведческом музее 27 октября.
Участниками мастер-класса смогут стать дети от 12 до 18-ти лет. Его проведут лауреаты международных фотоконкурсов Игорь Сигалов и Леонид Тучнин.
Начало занятий и запись в фотостудию «Этюд» и молодежную секцию Орловского фотографического общества при Орловском краеведческом музее - 27 октября в 11 утра.
Дополнительная информация и предварительная запись доступны по телефонам: 50-98-58, 47-13-91
Адрес: улица Гостиная, 2.