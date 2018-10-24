Двух дебоширов стражи порядка задержали в круглосуточном баре в Орле
Молодые люди били посуду, мебель и оборудование
Двух дебоширов стражи порядка задержали в круглосуточном баре в ОрлеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
На днях двое 20-летних местных жителей учинили потасовку в одном из круглосуточных баров на улице Герцена в Орле. ЧП произошло ближе к утру. Молодые люди, активно отдыхавшие всю ночь, начали дебош с битья посуды, мебели и оборудования, затем стали распускать руки.
- Увидев правоохранителей, хулиганы стали угрожать физической расправой и всячески оскорблять силовиков. Правонарушителей задержали и передали полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.
Сейчас задержанных орловцев привлекли к административной и уголовной ответственностям.