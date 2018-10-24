СЕГОДНЯ 10:06 2018-10-24T10:06:12+03:00

Двух дебоширов стражи порядка задержали в круглосуточном баре в Орле Фото: Архив "КП"

Молодые люди били посуду, мебель и оборудование

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На днях двое 20-летних местных жителей учинили потасовку в одном из круглосуточных баров на улице Герцена в Орле. ЧП произошло ближе к утру. Молодые люди, активно отдыхавшие всю ночь, начали дебош с битья посуды, мебели и оборудования, затем стали распускать руки.

- Увидев правоохранителей, хулиганы стали угрожать физической расправой и всячески оскорблять силовиков. Правонарушителей задержали и передали полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

Сейчас задержанных орловцев привлекли к административной и уголовной ответственностям.