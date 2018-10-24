2018-10-24T10:04:29+03:00
Общество

В Орле покажут фильм Михаила Сегала «Слоны могут играть в футбол»

Картина нашего земляка участвовала в основном конкурсе Кинотавра-2018 и МКФ в Монреале
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле покажут фильм Михаила Сегала «Слоны могут играть в футбол»В Орле покажут фильм Михаила Сегала «Слоны могут играть в футбол»
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С 8 по 14 ноября в Орле покажут нового фильма нашего земляка Михаила Сегала «Слоны могут играть в футбол». Премьерные показы состоятся в залах кинотеатра «Гриннфильм».

Картина орловского режиссера участвовала в основном конкурсе Кинотавра-2018 и МКФ в Монреале. «Слоны могут играть в футбол» – это тонкая импрессионистическая драма о человеке, который стал на дорогу запретных чувств, позволил себе сделать фантазии реальностью. Поэтому фильм одновременно пронизан нотками высокого романтизма и эротизма происходящего.

- Название «Слоны могут играть в футбол» появилось неожиданно, в процессе съёмок. Это была фраза из диалога, произнесённая юной героиней, и это стало своеобразным ключиком к истории. Я вообще люблю странные названия для своих фильмов, - рассказал режиссер Михаил Сегал.

Точное время сеансов для просмотра в кинотеатре появится позже. Продажа билетов стартует с 5 ноября.

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