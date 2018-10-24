2018-10-24T09:42:23+03:00
Происшествия

В Орле «Ока» протаранила автобус

Водитель и пассажир малолитражки получили травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле «Ока» протаранила автобус. В результате ДТП водитель и пассажир малолитражки получили травмы.

Происшествие случилось вечером вторника, 23 октября. В начале девятого 42-летний водитель за рулем отечественного автомобиля следовал по улице Маяковского со стороны 1-й Посадской.

- На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Маяковского-Розы Люксембург водитель «Оки» не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом «ПАЗ», который следовал по улице Розы Люксембург со стороны улицы Гагарина, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Травмированным водителю и пассажиру автомобиля назначено амбулаторное лечение.

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