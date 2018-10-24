2018-10-24T09:19:35+03:00
Происшествия

Орловца поймали с поличным на краже из магазина

Мужчина залез внутрь, разбив стеклянную дверь, и не успел покинуть его перед до приезда полиции
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловца поймали с поличным на краже из магазинаОрловца поймали с поличным на краже из магазинаФото: Архив "КП"
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С поличным на краже из магазина попался полицейским 39-летний житель Глазуновского района. ЧП произошло ранним утром. По срабатыванию сигнализации стражи порядка прибыли на место.

Стеклянная дверь магазина была разбита. По звукам, доносящимся изнутри, полицейские поняли, что вор еще не покинул торговую точку. Оказалось, мужчина закрылся в подсобном помещении магазина за железной дверью. Проведя с ним беседу, полицейские убедили воришку открыть дверь и сдаться.

Мужчина рассказал, что решил похитить алкоголь, но до выхода его не донес. Бутылки разбились. Он решил вернуться и взять еще, но не успел.

- В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

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